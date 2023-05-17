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04:33, 17 мая 2023Мир

В дом помощника Байдена по нацбезопасности проник неизвестный мужчина

WP: в апреле в дом помощника Байдена по нацбезопасности Салливана проник неизвестный

Фото: Leah Millis / Reuters

В Вашингтоне неизвестный мужчина ночью проник в дом советника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана. Об этом сообщает газета The Washington Post (WP).

Инцидент произошел около 3 часов ночи в конце апреля. Как рассказали источники WP, Салливан столкнулся с мужчиной и велел ему уйти. Уточняется, что следов взлома не было обнаружено. При этом проникшего не заметили агенты, охраняющие дом советника американского лидера Джо Байдена.

По данным Associated Press, мужчина, вероятно, находился в состоянии алкогольного опьянения. В настоящее время проводится расследование.

В 2019 году агенты Секретной службы США, ответственные за охрану Белого дома в Вашингтоне, подстрелили мужчину, который пытался проникнуть на его территорию. Неизвестный проник на закрытую территорию резиденции президента США вскоре после того, как действовавший на тот момент президент Дональд Трамп выехал оттуда в заграничную командировку.

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Марина Совина
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