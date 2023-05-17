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10:15, 17 мая 2023Среда обитания

В Москве установили ипотечный рекорд

Росреестр: за четыре месяца в Москве заключили рекордное число ипотечных сделок

Фото: Markus Scholz / Globallookpress.com

За первые четыре месяца 2023 года в Москве заключили 39,94 тысячи ипотечных сделок — максимальное число за всю историю наблюдения. О новом рекорде рассказало столичное управление Росреестра в своем отчете, с которым ознакомилась «Лента.ру».

По данным специалистов, этот показатель на 1,1 процента превышает значения за аналогичный период в 2022 году и на 1,2 — значения 2021-го. В апреле 2023 года на первичном и вторичном рынках недвижимости Москвы зарегистрировали 11,63 тысячи сделок — на 45,5 процента больше, чем в тот же месяц в 2022-м, но на 10,2 процента меньше, чем в 2021-м.

Ранее сообщалось, что в Москве резко выросло число сделок с жилыми и нежилыми помещениями с использованием ипотеки. Показатель увеличился на 72,9 процента по сравнению с февралем.

По данным ведомства, за первый месяц весны в столице заключили 7,21 тысячи договоров долевого участия в строительстве (ДДУ). Доля ДДУ с привлечением кредитных средств в марте достигла 55,5 процента — это больше, чем в тот же период в 2022-м (43,9 процента) и 2021-м (53,1 процента).

Нина Ташевская
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