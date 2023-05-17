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11:49, 17 мая 2023Путешествия

Путешествующая с дочерью туристка упала со скалы на внедорожнике и разбилась

Daily Mail: на Лансароте туристка упала со скалы на внедорожнике и разбилась насмерть

Фото: Russell Boyce / Reuters

Путешествующая с дочерью туристка упала со скалы на внедорожнике и разбилась насмерть. Об этом сообщает Daily Mail 17 мая.

По данным издания, 61-летняя ирландка находилась в машине вместе с 45-летней дочерью. Они упали с высоты около 20 метров во время организованной экскурсии по испанскому острову Лансароте. Находившаяся за рулем мать скончалась на месте, а женщину с пассажирского сиденья доставили в больницу с тяжелыми травмами головы. В настоящее время пострадавшая находится в реанимации.

Спасатели и полицейские отмечают, что делать предположения о причинах произошедшего рано. Однако, согласно одной из версий, туристка не справилась с управлением автомобиля на повороте и слетела со скалы. Организовавшая экскурсию на внедорожниках компания пока не прокомментировала случившееся.

Ранее немецкий турист, предположительно находившийся в депрессии, погиб во время отдыха в Таиланде. ЧП произошло в национальном парке Хат Ноппарат Тара-Му Ко Пхи Пхи в провинции Краби. Отдыхающий упал со скалы и разбился насмерть. Свидетелями случившегося оказались находившиеся неподалеку сотрудники парка.

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Зарина Дзагоева
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