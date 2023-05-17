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13:53, 17 мая 2023Моя страна

Многовековые сосны получат статус памятника природы в Алтайском крае

Власти Алтайского края наделят многовековые сосны статусом памятника природы

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

В Алтайском крае захотели наделить растущие близ села Кадниково многовековые сосны статусом памятника природы. Как уточняет со ссылкой на главного специалиста отдела особо охраняемых природных территорий Минприроды Алтайского края Анастасию Нестерову ТАСС, аналогичный статус также получат Чупинский бор и озеро Ельничное.

Собеседница агентства рассказала, что в 2022 году эксперты тщательно исследовали все три участка и подготовили материалы, обосновывающие предание им статуса памятника природы. «По этим трем памятникам согласование Минприроды России получено», — добавила она.

Нестерова указала, что новый статус позволяет установить границы территории, на которую будет распространяться режим особой охраны. В зависимости от того, какие виды находятся в опасности, посещающим защищенную зону могут запретить охотиться, рыбачить или заниматься рубкой леса.

Представитель отдела особо охраняемых природных территорий Минприроды Алтайского края также отметила, что возраст сосен, растущих близ села Кадниково, составляет порядка 300-400 лет. По ее словам, они «являются деревьями-патриархами, ключевыми биологическими объектами и подлежат сохранению».

Ранее сообщалось, что в Пензенской области появился новый памятник природы регионального значения.

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Варвара Кошечкина
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