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12:32, 17 мая 2023Силовые структуры

Российские полицейские задержали двух странствующих наркокурьеров

В Уфе полицейские задержали двух странствующих наркокурьеров и изъяли свертки с мефедроном

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

В Уфе полицейские задержали двух странствующих наркокурьеров — 24-летнюю уроженку Петербурга и 25-летнего жителя Новгородской области. Об этом сообщает издание Ufa1.ru.

Молодые люди в течение двух месяцев работали на продающий запрещенные вещества интернет-магазин и под руководством куратора путешествовали по России. Он давал им задания по продаже наркотиков в розницу и оптом.

Во время задержания на улице Менделеева у молодых людей изъяли свертки с порошкообразным веществом. Во время обыска в их съемной квартире были найдены десятки свертков с мефедроном, в каждом из которых было 200 граммов наркотиков.

В отношении курьеров возбудили дело о покушении на незаконный сбыт наркотиков в крупном размере. Им грозит до 20 лет колонии.

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Елизавета Новикова
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