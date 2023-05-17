Звезда фильма «Одержимость» избавится от дома в США

Актер Майлз Теллер выставил на продажу дом в Лос-Анджелесе за $5,7 млн

Американский актер Майлз Теллер решил избавиться от своего дома в США. Звезда фильма «Одержимость» выставил жилье на продажу за 5,7 миллиона долларов (457,5 миллиона рублей), сообщает Dirt.

Недвижимость располагается в жилом районе Студио-Сити в городе Лос-Анджелес. Теллер и его жена, актриса Кили Сперри, приобрели объект в 2016 году за три миллиона долларов. Помимо основного здания, на участке имеются трехместный гараж, хижина с отдельный ванной и бассейн.

Сам дом состоит из двух этажей, его площадь составляет около 510 квадратных метров. Внутри пять спален и семь ванных комнат. На первом этаже находятся столовая, просторная столовая с камином и выходом к бассейну, оборудованная современно техникой кухня, домашний кинотеатр и одна из спален, переделанная под спортзал, а на втором — оставшиеся спальни. Интерьер оформлен в бежевых и серых тонах, полы и потолки выполнены из дерева, во всех помещениях присутствуют дизайнерские светильники.

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