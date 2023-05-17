Названы самые недооцененные локации Таиланда для вложения средств в недвижимость

Риелтор Котлов назвал недооцененной локацией Таиланда для инвестиций в жилье Чао Лао

Одним из наиболее недооцененных районов Таиланда с точки зрения вложения средств в недвижимость является Чао Лао. Об этой и других таких локациях рассказал генеральный директор компании CMP Group (ГЖА.рф) Алексей Котлов, комментарий эксперта есть в распоряжении «Ленты.ру».

Кроме того, по словам специалиста, другими примерами недооцененных мест в зарубежной стране служат Хуахин и Краби. Напротив, наибольшим спросом в качестве локации для инвестиции в недвижимость у россиян пользуются Пхукет, провинция Чонбури, Паттайя и близлежащие места. «Также есть интерес к недвижимости Бангкока, но здесь есть уклон в сторону коммерческой недвижимости», — добавил риелтор.

Специалист отметил, что в данный момент россияне активно приобретают либо арендуют на долгий срок в Таиланде земельные участки под строительство коммерческой недвижимости, а также снимают готовые коммерческие площади для ведения бизнеса. «Если говорить именно про жилье, то здесь лидируют по спросу на покупку кондоминиумы и виллы», — пояснил он.

В мае эксперты CMP Group (ГЖА.рф) пришли к выводу, что по итогам марта-апреля 2023 года среди крупных городов России лидером по спросу на недвижимость в Таиланде стала Москва. По данным специалистов, за указанный период на москвичей пришлось 45,16 процента от общего количества обращений со стороны жителей мегаполисов.