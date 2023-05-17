Раскрыты объемы затрат на выпускные в России

Mail.ru: более половины родителей потратят на выпускные свыше 10 тысяч рублей

Россияне в опросе «Леди Mail.ru» и «Дети Mail.ru» (проекты VK) рассказали, сколько денег планируют потратить, чтобы устроить ребенку выпускной, а также какие форматы мероприятия популярны в 2023 году. Пресс-релиз есть в распоряжении «Ленты.ру».

Выяснилось, что почти в 80 процентах случаев выпускные проводятся вне школы. Возглавил топ популярных мест ресторан (49 процентов), следом расположились празднование на природе (13 процентов) и аренда теплохода (восемь процентов). Реже всего предпочтение отдается праздникам в лимузинах — данный вариант выбрали три процента респондентов.

Отвечая на вопрос о планируемых тратах, 24 процента родителей заявили, что празднование выпускного обойдется более чем в 20 тысяч рублей, 13 процентов планируют потратить свыше 15 тысяч рублей, 15 процентов — от 10 до 15 тысяч, еще 14 процентов надеются уложиться в сумму от семи до 10 тысяч рублей. Девять процентов респондентов рассчитывают потратить не более семи тысяч рублей, десять процентов — пять тысяч рублей. При этом семь процентов собираются отдать на выпускной не более трех тысяч рублей.

«Самой крупной тратой оказалась покупка костюма или выпускного платья, причем 15 процентов родителей готовы потратить на наряды своих детей более 15 тысяч рублей. На подарки учителям чаще всего родители выделяют не больше 2 тысяч рублей — так ответили 30 процентов опрошенных», — сказано в сообщении.

Опрос проводился с 5 по 11 мая, в нем приняли участие около трех тысяч респондентов — родителей выпускников 9-го и 11-го классов.