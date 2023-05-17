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11:04, 17 мая 2023Интернет и СМИ

Раскрыт необычный способ заработка трети россиян

«Одноклассники»: каждый третий россиянин зарабатывает на своем хобби

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Каждый третий россиянин (34 процента) зарабатывает на своем хобби, выяснилось в ходе совместного исследования соцсети «Одноклассники» с сервисом «Зарплата.ру». Пресс-релиз есть в распоряжении «Ленты.ру».

В ходе исследования, в котором приняли участие 4600 человек, выяснилось, что хобби есть у 92 процентов россиян. 43 процента из тех, кто зарабатывает на своих увлечениях, продают товары, 38 процентов — оказывают услуги, 9 процентов — получают прибыль благодаря созданию контента.

Половина участников опроса, которая зарабатывает на своих увлечениях, рассказала, что занимаются хобби более пяти лет. В топ-5 увлечений, которые приносят доход россиянам, вошли: рукоделие (35 процентов), рисование (10 процентов), садоводство (8 процентов), спорт (7 процентов) и интеллектуальные игры (6 процентов). В число наиболее редких хобби вошли кутюрная вышивка, декорирование стен венецианской штукатуркой, печное ремесло, судомоделизм, радиотеатр, изготовление сванской соли.

По словам респондентов, получающих доход благодаря хобби, 78 процентов из них зарабатывают в месяц от 1000 до 10 тысяч рублей, 11 процентов — от 10 до 30 тысяч, 5 процентов — от 30 до 50 тысяч, 3 процента — от 50 до 100 тысяч рублей, еще 3 процента — более 100 тысяч рублей. Больше всего удается заработать опрошенным в возрасте 35-44 лет (36 процентов), следом идут респонденты 45-55 лет (35 процентов) и до 34 лет (29 процентов).

Полученный заработок россияне тратят на дальнейшее развитие хобби, свои нужды или делают накопления.

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Варвара Кошечкина
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