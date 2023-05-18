В Белоруссии пройдут пять учений ОДКБ

Глава Совбеза Белоруссии Вольфович: пять учений ОДКБ пройдут в стране с 1 по 6 сентября

В Белоруссии с 1 по 6 сентября 2023 года пройдут пять учений с участием воинских контингентов стран-участников Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), сообщил глава Совета безопасности республики Александр Вольфович в ходе заседания Совета Парламентской ассамблеи (ПА) ОДКБ. Об этом сообщает ТАСС.

«Для совершенствования и подготовки Коллективных сил на территории Белоруссии спланирован ряд совместных учений. Так, в рамках совместного оперативно-стратегического учения организации "Боевое братство — 2023" с 1 по 6 сентября будут проведены такие учения, как "Взаимодействие", "Поиск", "Эшелон", "Барьер", "Скала"», — сказал Вольфович.

Ранее он сообщил, что группировки НАТО в европейском регионе могут начать боевые действия. По словам Вольфовича, были зафиксированы опасные качественные изменения в деятельности НАТО.