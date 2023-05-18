В Минске заявили о способности группировок НАТО в Европе начать боевые действия

Совбез Белоруссии заявил о способности группировок НАТО в ЕС начать боевые действия

Группировки НАТО в европейском регионе могут начать боевые действия. Об этом заявил государственный секретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович на заседании Парламентской ассамблеи Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), передает ТАСС.

«Войсковые группировки Североатлантического альянса, сконцентрированные сегодня на континенте, способны развязать военную агрессию без мобилизационного развертывания», — сказал он. По словам Вольфовича, также были зафиксированы опасные качественные изменения в деятельности НАТО.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко отметил, что вступление Финляндии в альянс и готовящееся присоединение Швеции к блоку приближают мир к глобальному конфликту. По мнению главы государства, Запад идет на эскалацию международной напряженности и голосами политиков открыто признается в подготовке к войне.