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14:14, 18 мая 2023Бывший СССР

В Минске заявили о способности группировок НАТО в Европе начать боевые действия

Совбез Белоруссии заявил о способности группировок НАТО в ЕС начать боевые действия

Фото: Lisi Niesner / Reuters

Группировки НАТО в европейском регионе могут начать боевые действия. Об этом заявил государственный секретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович на заседании Парламентской ассамблеи Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), передает ТАСС.

«Войсковые группировки Североатлантического альянса, сконцентрированные сегодня на континенте, способны развязать военную агрессию без мобилизационного развертывания», — сказал он. По словам Вольфовича, также были зафиксированы опасные качественные изменения в деятельности НАТО.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко отметил, что вступление Финляндии в альянс и готовящееся присоединение Швеции к блоку приближают мир к глобальному конфликту. По мнению главы государства, Запад идет на эскалацию международной напряженности и голосами политиков открыто признается в подготовке к войне.

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Кристина Есикова
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