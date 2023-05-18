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19:48, 18 мая 2023Из жизни

Родители отказались покупать сыну смартфон и спасли десятки жизней

Семиклассник без смартфона заметил потерявшего сознание водителя и спас десятки жизней

Семиклассник из США спас жизни десятков одноклассников, когда заметил, что водитель автобуса потерял сознание. Как сообщает CBS, родители отказались покупать сыну смартфон, и это помогло ему вовремя среагировать на опасность.

13-летний Диллон Ривз из Мичигана смог предотвратить серьезную аварию. 26 апреля 2023 года водитель школьного автобуса, развозивший по домам учеников, в числе которых был Диллон, потерял сознание. Мальчик заметил это и понял, что надо действовать. Он бросился к водительскому месту, взял в руки руль, плавно нажал на тормоз и остановил автобус на обочине, в стороне от автомобильного потока.

Подросток смог вовремя отреагировать на опасность в том числе благодаря тому, что у него не было смартфона и он наблюдал за происходящим, в то время как его одноклассники слушали музыку, играли или переписывались с друзьями. Многие из них впоследствии признавались, что пока Диллон не побежал к водителю, они не замечали ничего странного. Он был единственным ребенком без телефона, потому что его родители отказываются покупать сыну мобильное устройство, и именно это решение, возможно, спасло жизнь Диллону и его одноклассникам.

Что еще ты будешь делать, если у тебя нет телефона? Ты будешь смотреть на людей, будешь замечать разное. Будешь смотреть в окно. Это очень серьезный урок, возможно, такой, который поможет тебе и другим менять мир к лучшему

Стивен Ривзотец Диллона

Героический поступок Диллона зафиксировала камера видеонаблюдения автобуса. На ней видно, как быстро и аккуратно действует подросток, пока его сверстники на заднем плане кричат от страха. После остановки автобуса слышно, как Диллон громко говорит: «Кто-нибудь, вызовите 911! Сейчас же!»

Врачи вовремя успели к месту происшествия и увезли водителя в больницу. В настоящее время он находится под медицинским наблюдением. Перепуганных школьников развез по домам другой автобус.

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История спасения разошлась по сети, став темой новостей, и Диллон получил от многих похвалу и слова благодарности. Героический поступок Диллона отметил и суперинтендант школьного округа Роберт Ливернойс. Он даже написал в соцсети пост, в котором сказал, что очень гордится тем, как повел себя ученик.

Однако родителей Диллона произошедшее укрепило в решении не покупать сыну телефон. Когда журналисты спросили семиклассника, как он к этому относится, он ответил: «Ну и ладно. Они у меня старой закалки».

Ранее сообщалось о семилетней девочке из США, которая спасла застрявшую под машиной прабабушку. Девочка вытащила ключи из замка зажигания и позвала на помощь свою мать.

Антонина Черташ
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