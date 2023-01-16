Семилетняя девочка спасла застрявшую под машиной прабабушку

ABC 7: девочка спасла прабабушку, нога которой застряла под колесом внедорожника

Семилетняя девочка в американском штате Мичиган спасла забравшую ее из школы прабабушку, нога которой случайно застряла под колесом внедорожника. На видео произошедшего обратил внимание телеканал ABC 7.

Прабабушка забирала семилетнюю Марайю Галлоуэй из школы. Женщина подумала, что поставила автомобиль в режим парковки, но оказалось, что был включен задний ход. Когда она вышла из внедорожника, машина поехала назад. Американка попыталась остановить автомобиль, внутри которого находился ребенок, но ее нога застряла под передним колесом со стороны водителя.

Марайя вытащила ключ из замка зажигания и побежала к дому, в котором находилась ее мать. Она позвонила в дверь и вернулась к прабабушке. Этот момент попал на запись с установленной в дверном звонке камеры наблюдения.

«Я открыла дверь и услышала крики Марайи. Я прибежала и увидела, что все в крови», — рассказала мать девочки Порчия Лейн. Прабабушке чудом удалось высвободить ногу. Прибывшие на место происшествия врачи скорой помощи госпитализировали ее.

По словам Лейн, сейчас ее бабушка находится в больнице, где ей осуществляют переливание крови. Ее состояние улучшилось.

Лейн планировала устроить вечеринку-сюрприз для своей дочери, которой исполняется восемь лет. Они собирались пойти кататься на скейтборде, но решили отложить праздник, чтобы провести день в больнице с прабабушкой.

«Она пыталась спасти Марайю, а Марайя спасла ее», — отметила Лейн.

Ранее сообщалось, что четырехлетний мальчик из города Лонсестон в австралийском штате Тасмания научился вызывать скорую помощь и вскоре после этого спас жизнь матери. Ребенок позвонил в службу спасения и сообщил оператору, что его мать упала и сильно поранилась.