Четырехлетний мальчик научился вызывать скорую помощь и спас мать

ABC News: четырехлетний Монти Кокер научился вызывать скорую помощь и спас мать

Четырехлетний мальчик из города Лонсестон в австралийском штате Тасмания научился вызывать скорую помощь и спас жизнь свей матери. Об этом сообщает ABC News.

Венди Кокер рассказала, что у нее часто случаются приступы, из-за которых она может потерять сознание. Женщина решила научить своего четырехлетнего сына Монти вызывать скорую помощь. Мать объяснила мальчику, что, если ей станет плохо, ему нужно набрать номер 000, который а Австралии является основным номером вызова спасателей.

Через день у женщины произошел очередной приступ, и она потеряла сознание. «Я почувствовала себя плохо и попыталась дозвониться до мужа, но безуспешно. Через пару минут Монти вызвал скорую помощь, и после этого я ничего не помню», — рассказала женщина. Ребенок позвонил в службу спасения и сообщил оператору, что его мать упала. Он также сказал, что ему четыре года, и что его собака всегда лает на незнакомых людей.

Когда Кокер очнулась, врачи уже оказывали ей помощь. За спасение матери мальчику вручили почетную грамоту. «Его бабушка приехала и спросила, где супергерой. Он сказал: "Я не супергерой. Я просто герой"», — рассказала мать ребенка и добавила, что очень гордится сыном.

Парамедик Даниэль Мастерс подчеркнула, что мальчик хорошо справился со стрессовой ситуацией. «Мы зашли в дом и увидели маленького Монти. Он встретил нас и проводил к своей матери, которая лежала на полу», — сказала она. Мальчик ответил на все вопросы врачей и подробно рассказал, что случилось. Женщина отметила, что за 15 лет работы впервые видит, чтобы скорую помощь вызывал четырехлетний ребенок.

Ранее сообщалось, что семилетняя жительница американского города Монтгомери, штат Алабама, спасла жизнь потерявшей сознание матери, у которой проявились редкие симптомы COVID-19. Девочка догадалась добежать до телефона и позвонить в службу спасения.

