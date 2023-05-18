Чадов опроверг данные о получении должности советника губернатора Пермского края

Актер Чадов опроверг информацию о получении должности советника губернатора Пермского края

Российский актер Алексей Чадов опроверг информацию о получении должности советника губернатора Пермского края. Соответствующие данные он привел на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Звезда «9 роты» поделился кадрами со съемочной площадки нового фильма, а также заявил о том, что «очень вжился» в роль чиновника, работающего в Пермском крае, в новом проекте «Культурная комедия», тем самым «напугав» своих поклонников.

«"Культурная комедия" — история о том, как удивительная сила искусства способна проникнуть в душу самого прожженного прагматика. Премьера уже в этом году! Впереди ждут прекрасные смены в Перми, а пока фото с первых съемочных дней!» — добавил актер.

Ранее Чадов объявил, что станет советником губернатора Пермского края Дмитрия Махонина. Артист подчеркнул, что на новом посту он будет курировать «культурную жизнь и развитие кинематографа» в регионе.

