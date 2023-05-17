Российский актер Алексей Чадов стал советником губернатора Пермского края Махонина

Российский актер Алексей Чадов объявил, что станет советником губернатора Пермского края Дмитрия Махонина. Об этом артист рассказал на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

По словам Чадова, на новом посту он будет курировать «культурную жизнь и развитие кинематографа» в регионе. «Впереди ждет большая работа, буду держать вас в курсе событий», — написал он.

Ранее Алексей Чадов вспомнил, как подвергал свою жизнь смертельной опасности на съемочной площадке киноленты «Война» режиссера Алексея Балабанова. «Мой первый личный "фактор страха" случился в 20 лет в горах на съемках фильма "Война", когда меня в ледяную речку бросили с автоматиком — "на, воюй". Вот там я конкретно испугался, мы чуть не утонули на плоту», — сказал Чадов.