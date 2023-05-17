Актер Алексей Чадов стал советником губернатора Пермского края
Российский актер Алексей Чадов стал советником губернатора Пермского края Махонина
Российский актер Алексей Чадов объявил, что станет советником губернатора Пермского края Дмитрия Махонина. Об этом артист рассказал на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
По словам Чадова, на новом посту он будет курировать «культурную жизнь и развитие кинематографа» в регионе. «Впереди ждет большая работа, буду держать вас в курсе событий», — написал он.
Ранее Алексей Чадов вспомнил, как подвергал свою жизнь смертельной опасности на съемочной площадке киноленты «Война» режиссера Алексея Балабанова. «Мой первый личный "фактор страха" случился в 20 лет в горах на съемках фильма "Война", когда меня в ледяную речку бросили с автоматиком — "на, воюй". Вот там я конкретно испугался, мы чуть не утонули на плоту», — сказал Чадов.