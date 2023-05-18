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14:43, 18 мая 2023Моя страна

В российском регионе впервые пройдет праздник черемши

В Алтайском крае впервые пройдет праздник черемши

Фото: encierro / Shutterstock / Fotodom

В селе Черемшанка Ельцовского района Алтайского края в воскресенье, 21 мая, пройдет районный праздник, посвященный черемше. Об этом сообщается на туристическом портале региона «Визит Алтай».

Отмечается, что место проведения праздника выбрано не случайно — название села произошло от слова «чаремша», растение встречается по берегам реки Чумыш, на которой расположен населенный пункт.

Гостей праздника ждет театрализованное представление, конкурс блюд из черемши «Кулинарный эрудит» и гастрономическая выставка «Черемшанский витамин», на которой участники представят блюда из местного деликатеса. Кроме того, на праздник будет работать выставка русского быта и выставка картин местного художника.

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Варвара Кошечкина
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