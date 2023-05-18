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08:45, 18 мая 2023Экономика

Три российских банка захотели открыть филиалы на Кубе

Омбудсмен Титов: три российских банка подали заявки на открытие филиалов на Кубе

Фото: Mark Green / Shutterstock / Fotodom

Уполномоченный по правам человека и глава совета «РоссияКуба» Борис Титов сообщил, что несколько российских банков захотели открыть свои филиалы на Кубе. Его слова приводит ТАСС.

Отмечается, что три банка уже подали заявки на регистрацию. Кубинская сторона подтвердила свою заинтересованность в открытии филиалов российских отделений на территории государства, сообщил Титов.

«В Центральном банке Кубы уже есть три заявки от российских банков», — сказал он, не уточнив, о каких именно банках идет речь.

Кроме того, Москва и Гавана рассматривают возможность открытия совместных банков для малого и среднего бизнеса, добавил глава совета «Россия — Куба».

В марте сообщалось, что несколько банков Гаваны на Кубе начали принимать карты российской платежной системы «Мир». На табло банкоматов стала отображаться эмблема российской платежной системы. Кроме того, стала доступно снятие средств с карт банков России.

Марина Совина
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