В российском регионе студент ударил ножом однокурсника из-за фотографии

В Дагестане студент из Азербайджана изрезал однокурсника из-за фотографии с сигаретой

В Дагестане 19-летний студент изрезал 21-летнего однокурсника. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Gor.

По данным канала, юноши учатся на втором курсе физкультурного факультета в педагогическом вузе. Они оба приехали из Азербайджана и поселились по соседству в общежитии. Потерпевший сделал фотографию соседа по комнате с сигаретой в руках. Это напугало фигуранта, он попросил удалить кадр, чтобы компромат не увидели его родители. 19-летний студент согласился и стер снимок, однако он остался в корзине.

Это очень разозлило нападавшего и он бросился на обманщика. Стал его душить, а затем вонзил нож в живот. Раненого парня доставили в больницу, а его обидчика задержали.