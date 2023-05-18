Губернатор Флориды объявит об участии в выборах президента США
Губернатор Флориды Рон Десантис на следующей неделе объявит об участии в выборах президента США, которые состоятся в 2024 году. Об этом сообщает газета Wall Street Journal.
«Губернатор Флориды Рон Десантис официально вступит в гонку за пост президента на следующей неделе», — указали журналисты.
Помимо подачи заявки в Федеральную избирательную комиссию команда Десантиса проведет мероприятия по сбору средств на предвыборную кампанию.
Выборы президента США намечены на ноябрь 2024 года. Десантис считается главным конкурентом Дональда Трампа в борьбе за республиканскую номинацию на выборах.
Ранее финансисты с Уолл-Стрит высказали опасения по поводу успеха губернатора Флориды в 2024 году. По мнению специалистов, Десантис является «слабым вариантом».
При этом многие уже смирились с тем, что придется вновь выбирать между Трампом и действующим президентом страны Джо Байденом.