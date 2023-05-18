Губернатор Флориды объявит об участии в выборах президента США

WSJ: Губернатор Флориды выдвинет свою кандидатуру на выборы президента на следующей неделе

Губернатор Флориды Рон Десантис на следующей неделе объявит об участии в выборах президента США, которые состоятся в 2024 году. Об этом сообщает газета Wall Street Journal.

«Губернатор Флориды Рон Десантис официально вступит в гонку за пост президента на следующей неделе», — указали журналисты.

Помимо подачи заявки в Федеральную избирательную комиссию команда Десантиса проведет мероприятия по сбору средств на предвыборную кампанию.

Выборы президента США намечены на ноябрь 2024 года. Десантис считается главным конкурентом Дональда Трампа в борьбе за республиканскую номинацию на выборах.

Ранее финансисты с Уолл-Стрит высказали опасения по поводу успеха губернатора Флориды в 2024 году. По мнению специалистов, Десантис является «слабым вариантом».

При этом многие уже смирились с тем, что придется вновь выбирать между Трампом и действующим президентом страны Джо Байденом.