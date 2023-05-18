Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
06:08, 18 мая 2023Интернет и СМИ

Губернатор Флориды объявит об участии в выборах президента США

WSJ: Губернатор Флориды выдвинет свою кандидатуру на выборы президента на следующей неделе
Рон Десантис

Рон Десантис. Фото: Paul Hennessy / Keystone Press Agency / Global Look Press

Губернатор Флориды Рон Десантис на следующей неделе объявит об участии в выборах президента США, которые состоятся в 2024 году. Об этом сообщает газета Wall Street Journal.

«Губернатор Флориды Рон Десантис официально вступит в гонку за пост президента на следующей неделе», — указали журналисты.

Помимо подачи заявки в Федеральную избирательную комиссию команда Десантиса проведет мероприятия по сбору средств на предвыборную кампанию.

Выборы президента США намечены на ноябрь 2024 года. Десантис считается главным конкурентом Дональда Трампа в борьбе за республиканскую номинацию на выборах.

Ранее финансисты с Уолл-Стрит высказали опасения по поводу успеха губернатора Флориды в 2024 году. По мнению специалистов, Десантис является «слабым вариантом».

При этом многие уже смирились с тем, что придется вновь выбирать между Трампом и действующим президентом страны Джо Байденом.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
ФБР объявило награду в 10 миллионов долларов за голову русского хакера. Кто он такой и почему не прячет лицо?
В США раскрыли главный признак начала контрнаступления ВСУ
Инвестор предрек миру кризис хуже событий 2008 года
«Кровавый» отпечаток руки и парик под бампером авто москвича возмутили россиян
Кличко сообщил о взрывах в Киеве
В Москве при пожаре погибла женщина-инвалид
Россиянам назвали способы сэкономить на летних путешествиях
Эксплуатант российских РД-180 рассказал о перехвате гиперзвуковых ракет
Япония сократила импорт российского угля на 80 процентов
Тысячелетнюю Библию продали за миллионы долларов
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.