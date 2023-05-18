Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
15:36, 18 мая 2023Бывший СССР

Украинские диверсанты активизировались в Запорожской области

Врио главы Запорожской области Балицкий заявил об активизации украинских диверсантов

Фото: AP

В Запорожской области активизировались украинские диверсанты. Об этом заявил врио главы региона Евгений Балицкий в эфире телеканала «Россия 24».

«К сожалению, противник активизировался где-то с начала мая. Мы стали отлавливать гораздо больше диверсионных групп. Но надо сказать, что качество их стало резко падать», — сообщил политик.

Балицкий рассказал, что диверсионные группы из Украины раньше занимались подрывом мостов, автомобилей и убийством граждан России, однако власти региона научились противостоять диверсиям.

Ранее Балицкий заявил, что Киев специально поднял уровень воды в Днепре для затопления минных полей на левой стороне. Он добавил, что Вооруженные силы Украины ежедневно наносят удары по школам и объектам инфраструктуры.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алевтина Запольская
Обсудить
Последние новости
Сдача в плен, неисполнение приказа и госизмена: Верховный суд определил, за что российским военным грозит наказание
Филипп Киркоров и Клава Кока записали сказки для россиян
Центробанк предупредил о проблемах с производительностью в России
Эксперт раскрыла правильную технику выполнения эффективного упражнения от отеков
Стало известно о старте производства iPhone 15
Волочкова отреагировала на новость о нападении экс-возлюбленного на жену
ЕС отказался вводить официальные санкции против «Росатома»
ЮАР сообщила о консультациях по поездке мирной миссии стран Африки
Стинг высказался против искусственного интеллекта
Названо последствие заморозки украинского конфликта
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.