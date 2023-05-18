Украинские диверсанты активизировались в Запорожской области

Врио главы Запорожской области Балицкий заявил об активизации украинских диверсантов

В Запорожской области активизировались украинские диверсанты. Об этом заявил врио главы региона Евгений Балицкий в эфире телеканала «Россия 24».

«К сожалению, противник активизировался где-то с начала мая. Мы стали отлавливать гораздо больше диверсионных групп. Но надо сказать, что качество их стало резко падать», — сообщил политик.

Балицкий рассказал, что диверсионные группы из Украины раньше занимались подрывом мостов, автомобилей и убийством граждан России, однако власти региона научились противостоять диверсиям.

Ранее Балицкий заявил, что Киев специально поднял уровень воды в Днепре для затопления минных полей на левой стороне. Он добавил, что Вооруженные силы Украины ежедневно наносят удары по школам и объектам инфраструктуры.