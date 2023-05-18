В Запорожской области объяснили действия Украины на Днепре

Балицкий заявил, что Украина подняла уровень воды в Днепре для затопления минных полей

Украина специально подняла уровень воды в Днепре для затопления минных полей на левой стороне. Такое объяснение событиям дал врио главы Запорожской области Евгений Балицкий, передает РИА Новости.

Кроме того, он рассказал, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) практически ежедневно наносят удары по объектам инфраструктуры и школам. «Попадают по объектам инфраструктуры, попадают по сельскохозяйственным объектам», — добавил врио главы региона.

Ранее Балицкий заявил, что украинские войска упустили шанс на контрнаступление в Запорожской области прошлой осенью. Он отметил, что в данный момент у ВСУ нет возможности провести соответствующую операцию успешно из-за низкой готовности к ней. При этом врио главы региона подчеркнул, что российские подразделения на линии обороны готовы сдержать любой натиск со стороны Киева.