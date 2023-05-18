В Казани стартовал международный форум «Россия — Исламский мир»

Представители 85 стран участвуют в форуме «Россия — Исламский мир», стартовавшем в Казани

В Казани в четверг, 18 мая, стартовал международный форум «Россия — Исламский мир: KazanForum». Как уточняет фонд «Росконгресс», к настоящему моменту желание принять участие в форуме изъявили 7210 человек из 85 стран мира и 84 регионов РФ.

Отмечается, что международный экономический форум продлится два дня — он будет проходить с 18 по 19 мая. В этом году форум состоится уже в 14-й раз.

«У нас рекордные показатели по количеству гостей, по количеству высокопоставленных гостей, по количеству стран-участников. И это не может не радовать. Это говорит о том, что форум интересен, на форум едут, что форум является центром притяжения такого количества друзей и партнеров», — заявил генеральный директор АНО «Дирекция спортивных и социальных проектов» Максим Денисов.

Ранее стало известно, что города Дальнего Востока обретут новый облик. По словам замглавы Минвостокразвития Эльвиры Нургалиевой, мастер-планы дальневосточных городов помогут увеличить долю креативной индустрии в экономике ДФО.