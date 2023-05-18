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00:41, 18 мая 2023Бывший СССР

В ДНР рассказали о ситуации на флангах Артемовска

Советник врио главы ДНР Гагин заявил о выравнивании ситуации на флангах Артемовска

Фото: Adam Tactic Group / Reuters

Ситуация на флангах Артемовска (украинское название — Бахмут) выровнялась, бойцы частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» продолжают продвижение в западных кварталах города, рассказал советник врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Ян Гагин. Об этом сообщает РИА Новости.

«Под Артемовском сейчас продолжаются ожесточенные бои. Противник выдавлен на окраины города», — заявил Гагин в эфире телеканала «Россия 1», подчеркнув, что ситуация на флангах выровнялась.

Как отметил Гагин, несмотря на отчаянное сопротивление и подтягивание резервов Вооруженных сил Украины (ВСУ), «в любом случае итог очевиден — Артемовск будет взят».

Ранее боец ЧВК «Вагнер» рассказал, что Киев перебросил в Артемовск самые боеспособные подразделения ВСУ, чтобы всеми силами удержать город. По его словам, все основные бои ведутся в западной части города, на «клочке земли».

Артемовск с населением около 70 тысяч человек располагается в 60 километрах к северу от Донецка. Бои за населенный пункт продолжаются уже более восьми месяцев — ВСУ держат оборону в городе с августа 2022 года. По словам главы Минобороны России Сергея Шойгу, контроль над Артемовском позволит российским Вооруженным силам наступать вглубь Украины. Министр также назвал Артемовск важным узлом обороны ВСУ.

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Марина Совина
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