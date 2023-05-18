В Грузии допустили запрет президенту страны на посещение саммита ЕС

Грузинский депутат Кобахидзе: власти могут запретить президенту страны посетить саммит ЕС

Власти Грузии могут не пустить президента страны Саломе Зурабишвили на саммит Европейского союза (ЕС) в Брюсселе, заявил глава правящей партии республики Грузинская мечта Ираклий Кобахидзе. Его слова приводит Telegram-канал Sputnik Грузия.

«Если правительство считает, что визит президента не будет способствовать получению Грузией статуса кандидата, то в этом случае правительство имеет полное право, данное конституцией, не давать согласия на ее визит», — заявил Кобахидзе.

По его мнению, лучше лишить Зурабишвили широкой арены для дискредитирующих республику заявлений.

Ранее министр экономики и устойчивого развития страны Леван Давиташвили сообщил, что Грузия и ЕС ведут подготовку нового пакета сотрудничества, куда войдет и экономическая сфера. По мнению министра, новый пакет сотрудничества переведет Грузию на другой уровень в рамках экономической интеграции.