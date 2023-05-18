Миру пригрозили медицинскими катастрофами из-за изменения климата

ВОЗ: 90 процентов стран мира начали готовиться к медицинским катастрофам из-за климата

Большинство стран мира начали готовиться к медицинским катастрофам на фоне климатического кризиса. Проблемы с охраной здоровья из-за глобального потепления человечеству предрекли во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), передает Eco-Business.

По данным ВОЗ, 90 процентов государств включили опасные для здоровья факторы в свои планы по борьбе с глобальным потеплением. Специалисты отметили, что в 2020 году показатель был ниже — тогда о рисках для здравоохранения задумывались 70 процентов государств. По словам директора ВОЗ по общественному здравоохранению и окружающей среде Марии Нейра, изменение климата угрожает базовым параметрам — в том числе доступу к пище, воде, жилью и чистому воздуху. Поэтому властям может быть трудно адекватно реагировать на растущие риски, считает эксперт.

«Изменение климата подпитывает все возможные медицинские катастрофы, которые мы ожидаем. Мы должны убедиться, что наши системы здравоохранения подходят для XXI века. Нам нужно по-другому относиться к изменению климата. До сих пор мы слишком много внимания уделяли ледникам, следующему поколению и планете», — заявила Нейра.

Представительница ВОЗ добавила, что из включивших риски для здоровья в свои климатические планы только 10 процентов государств учли анализ потенциальной пользы для общественного здоровья таких мер. Специалисты привели пример с загрязнением воздуха — решение этой проблемы в будущем может спасти как деньги, так и жизни людей, которые страдают от хронических болезней сердца и дыхательных путей.

Ранее человечеству предрекли усугубление гуманитарных катастроф на фоне глобального потепления. Влияние изменения климата на масштабирование гуманитарных катастроф иллюстрируют рекордные по продолжительности дожди, которые спровоцировали острую нехватку продовольствия в Сомали и Эфиопии, а также убили тысячи людей в Пакистане. В IRC отметили, что необходимо больше инвестировать в борьбу с изменением климата и смягчение его последствий.