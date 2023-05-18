Эстония сделала исключение из санкционного режима для ряда россиян

Эстония сделала исключение из санкционного режима для ряда граждан России и Белоруссии

Правительство Эстонии сделало исключение из санкционного режима для ряда россиян и белорусов. Согласно сообщению пресс-службы кабинета министров, оно коснулось некоторых студентов, врачей и научных работников.

Уточняется, что вышеуказанные категории граждан, приехавшие в Эстонию до начала событий на Украине, могут ходатайствовать о новом виде на жительство. Каждое заявление будет рассматриваться отдельно. «В каждом случае власти будут оценивать, есть ли у человека основания для получения вида на жительство», — говорится в сообщении.

В феврале сообщалось, что желающие получить гражданство Эстонии россияне оказались в тупике из-за эстонских законов и проблем в работе посольства.