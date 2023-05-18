Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
14:56, 18 мая 2023Бывший СССР

Эстония сделала исключение из санкционного режима для ряда россиян

Эстония сделала исключение из санкционного режима для ряда граждан России и Белоруссии

Фото: Uno Raamat / Unsplash

Правительство Эстонии сделало исключение из санкционного режима для ряда россиян и белорусов. Согласно сообщению пресс-службы кабинета министров, оно коснулось некоторых студентов, врачей и научных работников.

Уточняется, что вышеуказанные категории граждан, приехавшие в Эстонию до начала событий на Украине, могут ходатайствовать о новом виде на жительство. Каждое заявление будет рассматриваться отдельно. «В каждом случае власти будут оценивать, есть ли у человека основания для получения вида на жительство», — говорится в сообщении.

В феврале сообщалось, что желающие получить гражданство Эстонии россияне оказались в тупике из-за эстонских законов и проблем в работе посольства.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
Российские войска нанесли удар по крупным складам ВСУ с иностранной техникой
Прокуратура США рассказала о прежних нарушениях обвиняемого в утечках Пентагона
Биржевая цена на бензин в России побила рекорд третий день подряд
В США назвали ошибку в отношении Вашингтона к Москве
Стало известно о следующей поставке заблокированных в ЕС российских удобрений
В Грузии приготовились к большому наплыву россиян
Озвучены подробности следующего поединка Бетербиева
В Конгрессе США призвали Байдена разрешить поставки F-16 Киеву
Мать Алеси Кафельниковой раскрыла страшные подробности семейной жизни дочери
Названы типичные признаки поведения разлюбивших партнера людей
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.