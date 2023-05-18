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16:18, 18 мая 2023Среда обитания

Изъятое у коррупционеров жилье захотели продавать на аукционах

Госдума приняла в первом чтении законопроект о продаже изъятого у коррупционеров жилья

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

Госдума приняла в первом чтении законопроект, согласно которому в стране захотели продавать на аукционах изъятое у коррупционеров жилье. Об этом сообщают РИА Новости.

Согласно проекту закона, реализация жилья, которое поступило в государственный жилищный фонд в результате совершения коррупционного правонарушения, будет проходить на основании законодательства о приватизации путем продажи на аукционе.

К подобному жилью отнесли объекты, рыночная стоимость которых на вторичном рынке в два и более раза превышает среднюю по региону. При этом более бюджетные объекты передадут в соцнайм через местные органы власти. Полученные от продажи средства предложили передавать в Фонд развития территорий и тратить на переселение граждан из аварийного жилья.

Ранее депутаты предложили помечать жилье, купленное с использованием материнского капитала. С помощью нового законопроекта граждан хотят обезопасить от недобросовестных продавцов, которые заключают сделки без упоминания необходимости выделения доли.

Нина Ташевская
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