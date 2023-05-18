В 11 районах Москвы объявлен карантин из-за птичьего гриппа. Повлияет ли это на жизнь горожан?

Мэр Собянин объявил карантин из-за птичьего гриппа в 11 районах Москвы

В Москве введен карантин из-за птичьего гриппа. Соответствующее распоряжение подписал мэр Сергей Собянин, оно появилось на сайте столичного правительства.

Эпизоотическим очагом является территория возле Борисовского пруда. На период карантина запрещены въезд и выезд транспортных средств в район очага (за исключением задействованных в мероприятиях по ликвидации эпизоотического очага), лечение птиц, ввоз и вывоз птиц и инкубационного яйца, заготовка и вывоз кормов для птиц, снятие пера и пуха с павших птиц, а также проведение сельскохозяйственных ярмарок, выставок и других мероприятий, связанных со скоплением птиц и животных других видов.

Еще 11 районов попали в угрожаемую зону.

В документе перечислены районы Братеево, Капотня, Марьино, Люблино, Печатники, Москворечье-Сабурово, Царицыно, Бирюлево-Вочточное, Орехово-Борисово Северное и Южное, а также Зябликово

Роспотребнадзор заявил об отсутствии рисков для жителей Москвы

В Роспотребнадзоре сообщили «Ленте.ру», что ситуация с птичьим гриппом находится на постоянном контроле.

Рисков для жизни и здоровья жителей столицы нет. Случаи инфицирования людей гриппом птиц на территории Москвы отсутствуют Роспотребнадзор

Вирус не повлияет на повседневную жизнь москвичей, уверен инфекционист

Карантин в Москве введен из-за вируса, который вызывает заболевание у птиц, но в настоящее время не представляет опасности для людей, подтвердил доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский.

«[Ограничения] вводятся для ограничения контакта диких птиц и домашних птиц и людей, которые профессионально занимаются каким-то видом деятельности, связанным с птицами либо их обслуживанием. Поэтому говорить о том, что данные мероприятия как-то затронут повседневную жизнь москвичей, на мой взгляд, не совсем корректно», — сказал он.

В Москве ранее уже объявляли карантин из-за птичьего гриппа

Мэрия вводила карантин в части районов столицы 26 января 2022 года. Очаг птичьего гриппа выявили в домике для лебедей на Малом Голицынском пруду в Парке Горького.

Согласно распоряжению, в угрожаемую зону тогда вошли 20 районов, в том числе центральные — Якиманка, Хамовники, Арбат и другие. 15 февраля 2022 года Собянин подписал распоряжение об отмене карантина.