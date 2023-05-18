Хирург провел успешную операцию при свечах под обстрелами ВСУ в Артемовске

Хирург из Закарпатья провел успешную операцию при свечах под обстрелами ВСУ в Артемовске

Хирург, переехавший несколько лет назад из Ужгорода Закарпатской области в Артемовск (дореволюционное название, принятое на Украине, — Бахмут), спас десятки жизней мирных жителей, проводя операции на кухне под обстрелами украинских войск. Об этом сообщает ТАСС.

Врач рассказал, что его соседу, получившему серьезное ранение бедра, требовалось хирургическое вмешательство. В качестве операционной выступила кухня, в качестве операционного стола — пол, а необходимый свет дали свечи.

«Было принято решение оперировать. Самой светлой комнатой оказалась соседская кухня, вместо операционного стола был пол», — сообщил он. Вместо медицинских инструментов ему пришлось использовать швейную иглу, косметический пинцет, чайное блюдце.

«Для дезинфекции использовали спирт, в котором дезинфицировали иглу и нить. Только наперстка не было, шить без него очень сложно», — поделился врач. Уточняется, что операция прошла успешно.

Ранее солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) заявили американской газете The New York Times, что ситуация в Артемовске настолько ужасающая, что украинские командиры отправляют в город только добровольцев.