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18:58, 18 мая 2023Бывший СССР

Вступление Украины в киберцентр НАТО оценили

«Ростелеком»: вступление Киева в киберцентр НАТО даст ему новые возможности для атак на РФ

Фото: Ints Kalnins / Reuters

После вступления в киберцентр НАТО Украина получит новые возможности для совершения атак на Россию. Об этом заявил вице-президент компании «Ростелеком» по информационной безопасности Игорь Ляпунов, передает ТАСС.

«Идет постепенное сближение хакерского сообщества, которое нас атаковало, с государственными силами», — заявил Ляпунов. По его оценке, впоследствии украинские хакеры получат новые возможности «воздействовать на нас через технологическую подоснову, через западные недоверенные решения».

16 мая Украина вступила в Центр НАТО по сотрудничеству в области киберзащиты (CCDCOE), который находится в Эстонии. Киев поблагодарил страны указанного подразделения альянса за приглашение. Украина также отдельно выразила благодарность Эстонии за поддержку на пути к присоединению к центру.

В феврале 2022 года украинские власти пожаловались на то, что одна из европейских стран блокирует вступление страны в киберцентр, добавив, что эта страна входит в Евросоюз и граничит с Украиной.

Киев подал заявку на вступление в организацию в августе 2021 года. Она была основана семью странами альянса и официально не входит в командную структуру, но имеет аккредитацию НАТО.

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Алевтина Запольская
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