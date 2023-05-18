Кличко сообщил о взрывах в Киеве

Мэр Киева Кличко сообщил о произошедших взрывах в Дарницком и Днепровском районах города

В Киеве произошло несколько взрывов в Дарницком и Днепровском районах. Об этом в Telegram-канале сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко.

По его словам, в Дарницком районе упали обломки ракеты, начался пожар в гаражном кооперативе, они также упали в некоторых других местах района, а также в Деснянском районе. На место происшествия направились экстренные службы.

Кличко попросил жителей города оставаться в укрытиях до отбоя воздушной тревоги. Местная администрация сообщила о работе системы противовоздушной обороны (ПВО).

Ночью 16 мая ВС РФ нанесли с помощью высокоточного оружия самый массированный удар по военным объектам в Киеве. Власти столицы назвали атаку исключительной по своей плотности.