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10:28, 18 мая 2023Силовые структуры

ВСУ сбросили снаряд в российском приграничном регионе

Коптер ВСУ сбросил снаряд на автомобильный пропускной пункт Суджа в Курской области
СюжетВзрывы в Крыму

Фото: Lisi Niesner / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) сбросили снаряд в 200 метрах от госграницы России. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным канала, вечером 17 мая коптер со стороны Украины сбросил снаряд на автомобильный пропускной пункт Суджа в Курской области. Отмечается, что пострадали два пограничника. Они получили осколочные ранения и были доставлены в больницу.

Ранее стало известно, что в Симферопольском районе Крыма произошел взрыв железнодорожного полотна. В результате ЧП с рельс сошли пять вагонов с зерном.

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Екатерина Власова
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