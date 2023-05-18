ВСУ сбросили снаряд в российском приграничном регионе

Коптер ВСУ сбросил снаряд на автомобильный пропускной пункт Суджа в Курской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) сбросили снаряд в 200 метрах от госграницы России. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным канала, вечером 17 мая коптер со стороны Украины сбросил снаряд на автомобильный пропускной пункт Суджа в Курской области. Отмечается, что пострадали два пограничника. Они получили осколочные ранения и были доставлены в больницу.

Ранее стало известно, что в Симферопольском районе Крыма произошел взрыв железнодорожного полотна. В результате ЧП с рельс сошли пять вагонов с зерном.