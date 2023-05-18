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12:13, 18 мая 2023Россия

В Кремле заявили о готовности выслушать конструктивные предложения по Украине

Кремль: РФ готова выслушать способствующие урегулированию ситуации на Украине предложения

Фото: Михаил Климентьев / РИА Новости

Москва готова внимательно выслушать любые конструктивные предложения по урегулированию ситуации на Украине. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Его слова приводит ТАСС.

Представитель Кремля напомнил о ранее состоявшемся телефонном разговоре президентов России и ЮАР Владимира Путина и Сирила Рамафосы, в ходе которого глава африканского государства затронул украинскую тематику.

В связи с этим группа африканских стран направит в Москву делегацию, отметил Песков. Российский лидер встретится с ее участниками до саммита Россия — Африка, запланированного на конец июля, добавил он.

Ранее заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев раскритиковал призыв экс-госсекретаря США Генри Киссинджера принять Украину в военный блок НАТО. Медведев объяснил, что вступление Украины в Североатлантический альянс не только не будет способствовать укреплению безопасности, но и может привести к прямому конфликту НАТО с Россией.

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Алан Босиков
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