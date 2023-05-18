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10:30, 18 мая 2023Россия

Медведев упрекнул Киссинджера за призыв принять Украину в НАТО

Зампред СБ Медведев упрекнул экс-госсекретаря США, призвавшего принять Украину в НАТО

Фото: Annegret Hilse / Reuters

Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев упрекнул экс-госсекретаря США Генри Киссинджера, который призвал принять Украину в НАТО. Свое видение ситуации бывший премьер-министр России описал в Telegram-канале.

По мнению зампреда Совбеза, Киссинджер в этом вопросе занял неправильную позицию. «Ему, конечно, через 10 дней 100 лет, и он еще Брежневым (с советским генсеком Леонидом — прим. "Ленты.ру") встречался. Однако тут он совсем неправ. Он назвал главной угрозой человечеству конфликт США и Китая», — написал Медведев.

Он также объяснил, почему возможное вступление Украины в НАТО несет угрозу для России.

«Представим, что Украину приняли в Североатлантический альянс нынешние скудоумные руководители: 1) НАТО уже ведет гибридную войну с нашей страной; 2) украинский националистический режим не откажется от попыток вернуть утраченные территории; 3) нам придется жестко на это отвечать всеми возможными средствами и… 4) вот вам ст. 5 Вашингтонского договора», — поделился соображениями Медведев.

18 мая сообщалось, что бывший госсекретарь США призвал принять Украину в НАТО для безопасности Евросоюза из-за улучшенного национального вооружения и отсутствия у нее опытного руководства.

Он желал бы вступления Украины в Североатлантический альянс по двум причинам. Во-первых, предположил Киссинджер, Россия больше не является конвенциональной угрозой. Во-вторых, по его словам, в случае окончания конфликта не в пользу Москвы мир получит «недовольную Россию, а также недовольную Украину» с сильным вооружением.

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Анна Щербакова
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