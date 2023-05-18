Киссинджер призвал принять Украину в НАТО. Какие у Киева шансы на вступление в Североатлантический альянс?

Экс-госсекретарь США Киссинджер призвал принять Украину в НАТО для безопасности Евросоюза

Бывший госсекретарь США Генри Киссинджер призвал принять Украину в НАТО для безопасности Евросоюза из-за улучшенного национального вооружения и отсутствия у нее опытного руководства. Об этом он заявил в интервью изданию Economist.

По его мнению, он хотел бы вступления Украины в Североатлантический альянс по двум причинам. Во-первых, считает Киссинджер, Россия больше не является конвенциональной угрозой.

Во-вторых, в случае окончания конфликта не в пользу Москвы, мир получит «недовольную Россию, а также недовольную Украину» с сильным вооружением, предрек экс-госсекретарь США.

Поэтому ради безопасности Европы лучше иметь Украину в НАТО, где она не может принимать решения по территориальным претензиям на национальном уровне Генри Киссинджер Экс-госсекретарь США

Почему Киссинджер передумал?

В своей книге «Лидерство: шесть уроков мировой стратегии» Киссинджер писал, что нейтральный статус Украины является путем к прекращению конфликта с Россией и установлению мира в регионе. По его словам, из-за обширных территорий Россия «постоянно ощущает незащищенность» своих границ.

Из этой логики он вывел, что Москва не может позволить Киеву вступить в НАТО. Устранить противоречие, писал он, могут нейтральный статус для Украины и конкретные гарантии безопасности со стороны других государств.

Однако в январе этого года в ходе выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе бывший дипломат изменил свое мнение по вопросу вступления Украины в НАТО. Он заявил, что в будущем страну нужно будет принять в Североатлантический альянс.

Считаю, что украинское членство в НАТО будет правильным итогом Генри Киссинджер Экс-госсекретарь США

Cвои ранние высказывания против членства Украины в НАТО и прочих военных альянсах Киссинджер объяснил опасением, что это может спровоцировать конфликт, «который сейчас наблюдается». Теперь же, считает он, идея о нейтральном статусе Украины «уже не имеет смысла».

Также дипломат призвал США продолжать поддержать сопротивление Украины и усиливать свою военную помощь до прекращения конфликта.

В мае, говоря о переговорах по мирному урегулированию конфликта на Украине, экс-госсекретарь США спрогнозировал, что они могут начаться к концу текущего года. Он предположил, что в настоящее время украинский кризис приближается к переломному моменту.

Ожидания от июльского саммита НАТО

11-12 июля в Вильнюсе пройдет очередной саммит НАТО. Президент Украины Владимир Зеленский призвал участников альянса принять позитивное решение о членстве страны.

Настало время (...) принять позитивное решение о членстве в НАТО, это нужно сделать уже на июльском саммите альянса, это будет своевременно Владимир Зеленский Президент Украины

При этом газета Washington Post писала, что члены НАТО решили не направлять Украине приглашение о присоединении к блоку на июльском саммите в Вильнюсе. Однако, по данным издания, страны альянса все же стремятся «преодолеть разногласия по поводу членства Украины», обсуждают возможность наращивания взаимодействия с украинской стороной, а также сроки вступления республики в альянс.

Кроме того, глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что только НАТО может гарантировать Киеву безопасность. По его словам, Украина ожидает реального практического и политического толчка в направлении присоединения к альянсу.

Единственной организацией, которая может дать ей [Украине] эффективные гарантии безопасности, является НАТО. 11-12 июля в Вильнюсе пройдет саммит НАТО — во время него нужно проложить путь к членству Габриэлюс Ландсбергис Глава МИД Литвы

Несмотря на это, глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес подчеркнул, что пока конфликт на Украине продолжается, немедленное вступление Киева в состав альянса НАТО является невозможным, по крайней мере сейчас. По его словам, сейчас самое главное для страны — «создать постконфликтную устойчивость».

После того как мы поможем Украине успешно защитить себя, эта устойчивость будет использована для того, чтобы сдерживать [восточную угрозу]. Политический вопрос, должна ли Украина напрямую стать членом НАТО, — не тот, который должен быть решен 31 членом [альянса] прямо сейчас» Бен Уоллес Глава Минобороны Великобритании

Британский министр обороны добавил, что без сформированной дорожной карты по процессу присоединения «еще не время говорить о членстве Украины в НАТО в ближайшем будущем».