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09:38, 18 мая 2023Россия

В России шестиклассник впал в кому после интимной переписки в Telegram

Ural Mash: в Кургане 14-летний школьник впал в кому после интимной переписки в Telegram

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В Кургане 14-летний школьник едва не погиб и впал в кому после интимной переписки в Telegram. Об этом сообщается в Telegram-канале Ural Mash.

По информации издания, российский шестиклассник зарегистрировался в чате для знакомств эротического содержания на старом телефоне, с которого был снят родительский контроль. Там учащегося якобы попросили выполнить некое задание. Несовершеннолетний согласился.

Через какое-то время дедушка нашел подростка без сознания и без нижнего белья. Пенсионер сразу вызвал скорую помощь.

Шестиклассника в коме доставили в больницу. Сейчас его состояние удалось стабилизировать.

Позже сотрудники правоохранительных органов организовали проверку.

В апреле сообщалось, что в Челябинске восьмиклассника задержали за интимную переписку с девятилетней девочкой во «ВКонтакте». В отношении россиянина возбудили дело по пункту «б» части 4 статьи 132 УК РФ («Иные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста»).

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Анна Щербакова
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