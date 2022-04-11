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Российского школьника задержали за интимную переписку с девятилетней девочкой

В Челябинске восьмиклассника задержали за интимную переписку с девятилетней девочкой

Фото: Globallookpress.com

В Челябинске восьмиклассника задержали за интимную переписку с девятилетней девочкой. Об этом рассказал Ura.ru источник в правоохранительных органах.

Собеседник агентства пояснил, что российский школьник нашел ребенка во «ВКонтакте». Подросток просил девочку выслать ему фото интимного характера. Отец школьницы вовремя обо всем узнал и заявил в полицию.

Удалось установить, что переписку вел восьмиклассник одной из школ того же района, в котором проживает девочка.

Подростка быстро вычислили и задержали, в этом году ему исполнится 15 лет. В отношении юного россиянина возбудили дело по пункту «б» части 4 статьи 132 УК РФ («Иные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста»).

До случившегося мальчик не имел проблем с законом.

Ранее в Якутии подросток шантажировал шестиклассницу слитым в сеть интимным видео с ее участием.

Таким образом юноша решил отомстить школьнице за то, что она отказала ему в оральном сексе. Школьница на допросе рассказала, что не вступала в половую связь с подростком, который слил интимное видео. Девочка утверждает, что они просто общались.

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Анна Щербакова
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