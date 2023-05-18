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09:52, 18 мая 2023Россия

Появились данные о состоянии пострадавших после атаки ВСУ на приграничный регион

Старовойт: два жителя курского поселка получили осколочные ранения средней тяжести

Фото: Telegram-канал «Роман Старовойт»

Два жителя поселка Глушково Курской области получили осколочные ранения средней тяжести после атаки Вооруженных сил Украины на физкультурно-оздоровительный комплекс. Их доставили в больницу, сейчас жизням россиян ничего не угрожает. Такие подробности о состоянии пострадавших привел губернатор региона Роман Старовойт в Telegram-канале.

Курский глава разъяснил, что граждан доставили в Глушковскую центральную районную больницу, где им оказывают всю необходимую медицинскую помощь.

По данным Старовойта, в результате взрыва в физкультурно-оздоровительном комплексе в курском поселке оказались выбиты окна и был поврежден фасад.

Об атаке на приграничный российский регион стало известно 18 мая. Губернатор Курской области сообщил, что украинские военные сбросили взрывное устройство на физкультурно-оздоровительный комплекс в поселке Глушково.

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Анна Щербакова
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