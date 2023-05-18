Выигравший в лотерею 100 тысяч долларов мужчина принял письмо о победе за шутку

В США мужчина выиграл 100 тысяч долларов в лотерею и принял письмо о победе за шутку

43-летний житель американского округа Уэйн, штат Мичиган, сорвал куш в размере 100 тысяч долларов в лотерею второго шанса и решил, что его разыграли. Об этом сообщает Michigan Lottery Connect.

Мужчина рассказал, что часто играет в лотерею, главный приз которой составляет шесть миллионов долларов. Он знал, что после первого розыгрыша люди, купившие билеты, автоматически становятся участниками лотереи второго шанса, однако никогда не думал, что станет победителем.

Однажды мужчина получил письмо, в котором сообщалось, что он выиграл 100 тысяч долларов в лотерее второго шанса. Игрок принял сообщение о победе за шутку, однако решил позвонить в офис лотереи, чтобы удостовериться, что письмо было фальшивым. Он связался с сотрудниками лотереи и узнал, что действительно стал обладателем крупного денежного приза. «Я был потрясен! Победа по-прежнему не кажется мне реальной. Я не думаю, что смогу до конца поверить в происходящее в ближайшее время», — утверждает он.

Недавно победитель посетил офис лотереи, где забрал свой приз. Он планирует отложить выигранные деньги на будущее.

Ранее сообщалось, что 70-летний Флойд Уорстлер из США сорвал куш в лотерею и дважды едва не лишился выигрыша из-за забывчивости. Победитель собирается инвестировать выигранную сумму.