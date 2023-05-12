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20:23, 12 мая 2023Из жизни

Мужчина дважды едва не лишился выигрыша в лотерею из-за забывчивости

В США мужчина сорвал куш в лотерею, забыл проверить билет и едва не лишился выигрыша

Фото: Erik Mclean / Unsplash

70-летний Флойд Уорстлер, житель американского города Стерлинг-Хайтс, штат Мичиган, сорвал куш в лотерею и дважды едва не лишился выигрыша из-за забывчивости. Об этом сообщает Michigan Lottery Connect.

Мужчина регулярно играет в лотерею Lucky For Life. В августе 2022 года он, как обычно, купил лотерейный билет на заправке, однако вскоре забыл про него. «Примерно через месяц после розыгрыша я понял, что никогда не проверял этот билет. Поэтому я отсканировал его, пока был в магазине. Мне пришло сообщение с просьбой подать заявление в офис лотереи. Я подумал, что, возможно, выиграл приз — пять тысяч долларов (381 тысяча рублей — прим. "Ленты.ру")», — рассказывает он.

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Уорстлер положил лотерейный билет в машину и собирался проверить его, когда вернется домой. Однако забыл о билете во второй раз. Через неделю его нашла партнерша мужчины. Она спросила, проверял ли Уорстлер этот билет, и, узнав, что его пригласили в офис лотереи, посмотрела результаты розыгрыша в интернете. Вскоре она обнаружила, что числа лотерейного билета Уорстлера совпали с выигрышными. Мужчина выиграл «пожизненный ежегодный приз» в размере 25 тысяч долларов (1,9 миллиона рублей).

Через несколько дней после этого Уорстлер уехал со своей партнершей в другую страну. Недавно он вернулся в США и посетил офис лотереи, чтобы получить долгожданный выигрыш. Мужчина выбрал единовременную выплату, и его приз составил 390 тысяч долларов (29,9 миллиона рублей). Победитель отметил, что собирается инвестировать выигранные деньги.

Ранее сообщалось, что вещий сон помог жительнице Австралии сорвать джекпот и разбогатеть. Женщина еще не решила, на что потратит деньги, но точно знает, что выигрыш сильно облегчит ей жизнь.

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Алиса Удовик
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