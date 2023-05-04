Вещий сон принес женщине богатство

Daily Mail: увиденные во сне числа помогли австралийке разбогатеть

Вещий сон помог жительнице австралийского города Мельбурн сорвать джекпот и разбогатеть. Об этом сообщает Daily Mail.

Женщина выиграла в лотерею более миллиона австралийских долларов (53,4 миллиона рублей). Она заявила, что увидела выигрышную комбинацию чисел во сне.

«Я всегда играю этими числами. Однажды они привиделись мне, когда я спала. Я запомнила числа из сна и вписала их в лотерейный билет», — пояснила австралийка. Недавно она проверила онлайн-аккаунт и узнала, что эти числа все-таки принесли ей богатство.

Победительница призналась, что была очень удивлена и взволнована этой новостью. Она еще не решила, на что потратит деньги, но точно знает, что выигрыш сильно облегчит ей жизнь.

Ранее сообщалось, что пожилая жительница американского города Кокисвилл сорвала джекпот в лотерею благодаря числам, которые увидела в вещем сне ее сестра. Сестре приснилось, что она едет на автобусе с номером 23815.

