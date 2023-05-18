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03:37, 18 мая 2023Интернет и СМИ

Илон Маск извинился за сравнение Сороса с персонажем из «Людей Икс»

Илон Маск извинился за сравнение миллиардера Сороса с персонажем из «Людей Икс»
Илон Маск

Илон Маск. Фото: Reuters

Основатель Tesla и SpaceX и владелец Twitter Илон Маск Илон Маск извинился за твит, в котором сравнил американского миллиардера Джорджа Сороса с персонажем комиксов «Люди Икс» Магнето.

Маск отметил, что был несправедлив по отношению к герою комикса: «Я хочу извиниться за этот пост. Это было действительно несправедливо по отношению к Магнето».

Ранее глава социальной сети написал в Twitter, что, по его мнению, Сорос ненавидит человечество, и сравнил его с Магнето — противником команды «Люди-Икс».

Джордж Сорос — американский финансист, инвестор и миллиардер. Является создателем сети фондов «Открытое общество» (внесен Минюстом России в реестр нежелательных организаций), известной как «Фонд Сороса».

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Юлия Мискевич
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