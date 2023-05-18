Минобороны Украины сообщило об усилении российских войск в Артемовске

Замминистра обороны Украины Маляр сообщила об усилении российских войск в Артемовске

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр в Telegram-канале сообщила об усилении российских войск в Артемовске (украинское название — Бахмут).

По ее словам, Вооруженные силы России стянули в город большую часть своих резервов и значительно усилили группировку.

Маляр добавила, что в настоящее время украинские военные контролируют юго-западную часть Артемовска, в пригороде и на юге идут ожесточенные бои.

Ранее советник врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Ян Гагин рассказал, что ситуация на флангах Артемовска выровнялась, бойцы частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» продолжают продвижение в западных кварталах города.

