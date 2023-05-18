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21:21, 18 мая 2023Бывший СССР

Минобороны Украины сообщило об усилении российских войск в Артемовске

Замминистра обороны Украины Маляр сообщила об усилении российских войск в Артемовске

Фото: Laurel Chor / Globallookpress.com

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр в Telegram-канале сообщила об усилении российских войск в Артемовске (украинское название — Бахмут).

По ее словам, Вооруженные силы России стянули в город большую часть своих резервов и значительно усилили группировку.

Маляр добавила, что в настоящее время украинские военные контролируют юго-западную часть Артемовска, в пригороде и на юге идут ожесточенные бои.

Ранее советник врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Ян Гагин рассказал, что ситуация на флангах Артемовска выровнялась, бойцы частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» продолжают продвижение в западных кварталах города.

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Марина Совина
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