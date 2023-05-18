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23:34, 18 мая 2023Мир

В Китае оценили способы урегулировать кризис на Украине

Зампостпреда КНР в ООН Шуан заявил об отсутствии военного решения у кризиса на Украине

Фото: Unsplash

Зампостпреда КНР при ООН Гэн Шуан на заседании Совета безопасности организации прокомментировал, каким образом возможно урегулировать конфликт на Украине. Его слова приводит РИА Новости.

Дипломат оценил способы урегулировать кризис на Украине и заявил об отсутствии военного решения. «Диалог и переговоры являются фундаментальным путем для восстановления мира», — отметил он.

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Китайский постпред призвал все стороны конфликта искренне и незамедлительно способствовать урегулированию ситуации, а также создавать условия для прекращения огня и боевых действий. По его словам, Китай поддерживает намерения шести африканских лидеров посетить Россию и Украину для решения кризиса.

«Мы призываем международное сообщество к взаимодействию, чтобы содействовать мирным переговорам и сыграть конструктивную роль в продвижении мирного урегулирования украинского кризиса», — заключил Шуан.

24 февраля Китай представил план мирного урегулирования конфликта на Украине из 12 пунктов. Главными предложениями Пекина являются возобновление мирных переговоров и прекращение военных действий. Китай призвал стороны уважать суверенитет всех государств с соблюдением Устава ООН и отказаться от менталитета холодной войны.

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Марина Совина
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