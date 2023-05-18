Россиянин получил восемь лет за вымогательство биткоинов на 181 миллион рублей

В Омске суд приговорил к 8 годам мужчину за вымогательство биткоинов на 181 млн рублей

Ленинский районный суд Омска приговорил к восьми годам и одному месяцу лишения свободы 48-летнего жителя Подмосковья за разбойное нападение и вымогательство биткоинов на сумму 181 миллион рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Осужденный будет отбывать наказание в колонии строгого режима. Также он должен выплатить потерпевшему 180 тысяч рублей в качестве компенсации причиненного морального вреда.

Суд установил, что в августе-сентябре 2021 года мужчина стал следить в Омске за потерпевшим, предполагая, что у того находится крупная сумма денег в биткоинах, которая эквивалентна 181 миллиону рублей. Затем он стал звонить ему и угрожать, требуя перечислить средства на свой крипто-кошелек.

В ноябре 2021 года подсудимый приобрел в Москве два электрошокера и вместе с двумя сообщниками вновь приехал в Омск, планируя совершить нападение на потерпевшего. В ночь на 22 декабря 2021 года бандиты в масках и вооруженные электрошокерами проникли в дом владельца биткоинов, однако они получили отпор и сбежали.

В результате оперативно-розыскных мероприятий житель Подмосковья был задержан, вину в преступлении он не признал. Уголовное дело в отношении его сообщников выделено в отдельное производство.