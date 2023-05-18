Врач назвала неожиданные преимущества отказа от бюстгальтера

Гинеколог Сехон рассказала, что после отказа от бюстгальтера грудь становится упругой

Врач-гинеколог, доктор Сехон из Нью-Йорка, США, назвала неожиданные преимущества отказа от бюстгальтера. Соответствующий материал появился на сайте издания The Sun.

По словам эксперта, распространенное утверждение о том, что грудь может обвиснуть, если перестать носить бюстгальтер, является неверным. «Женщины, которые долгое время не носили бюстгальтер, часто сообщают, что со временем их грудь становится более упругой и округлой», — рассказала она.

Специалистка объяснила, что ношение тесного бюстгальтера ухудшает кровообращение в мышцах спины, вызывая тем самым спазмы и боли. Собеседница издания отметила, что пот и грязь, которые копились под бельем в течение дня, могут привести к закупорке пор на теле и раздражению кожи.

В апреле актриса и блогерша Миранда О'Хара из США отказалась носить бюстгальтеры и призвала фанаток сжигать их.

