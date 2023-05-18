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09:02, 18 мая 2023Забота о себе

Обладателям небольшого пениса дали рекомендации по удовлетворению женщин в сексе

Сексолог Ольга Парамонова призвала мужчин перестать зацикливаться на размере пениса

Фото: Dean Drobot / Shutterstock / Fotodom

Поведение мужчины во время интимной близости гораздо важнее размера его полового члена, считает психолог-сексолог Ольга Парамонова. Эту и некоторые другие рекомендации по удовлетворению женщин в сексе она дала обладателям небольшого пениса в ходе беседы с «Аргументами и фактами».

Парамонова призвала мужчин перестать зацикливаться на размере пениса, несмотря на многочисленные утверждения, что он важен для удовлетворения партнерши. Специалистка сослалась на многочисленные исследования, доказавшие, что величина полового члена не имеет значения.

В сексе самое важное для женщины — начало влагалища. Если у мужчины пенис всего пять сантиметров, то этого вполне достаточно, чтобы удовлетворить женщину, добравшись до заветной чувствительной зоны

Ольга Парамонова психолог-сексолог
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По словам сексолога, гораздо важнее думать о техничности и не забывать заботиться о партнерше. Во многих случаях неудачи и разочарования во время секса случаются исключительно из-за того, что женщина не успевает хорошо возбудиться физиологически.

Поменьше обращайте внимание на размер своего пениса и побольше думайте о том, кто вы и что вы еще можете дать своей женщине, включая заботу и внимание

Ольга Парамонова психолог-сексолог

Парамонова отметила, несмотря на то что многие женщины заявляют о важности размера пениса, в реальности мало кто из них при выборе партнера ориентировался на этот параметр. Гораздо важнее для них фигура, статус, чувство юмора, ум и другие качества мужчины, а наличие большого члена еще не гарантирует удовольствие в постели, подчеркнула сексолог.

Ранее психолог-сексолог Антон Орлов раскрыл причины симуляции оргазма мужчинами. Мужчины могут имитировать кульминацию из страха перед возможным осуждением со стороны партнерши и еще по трем причинам, заявил он.

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Наталья Обрядина
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