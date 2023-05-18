Врач перечислил россиянам неожиданные причины появления перхоти

Трихолог Захирова: перхоть может сигнализировать о себорейном дерматите и псориазе

Трихолог Айгуль Захирова в интервью Life перечислила россиянам неожиданные причины появления перхоти.

В первую очередь врач уточнила, что перхоть довольно распространенное у обоих полов заболевание. По ее словам, каждый четвертый человек хотя бы раз сталкивался с данной проблемой. При этом, вопреки мнению большинства людей, упомянутый недуг не всегда развивается из-за неправильно подобранного домашнего ухода.

«Появление перхоти может быть симптомом кожного заболевания или сигналом о нарушении работы внутренних органов», — пояснила собеседница издания, добавив, что обнаружение частиц кожи на голове может сигнализировать о себорейном дерматите, нейродерматите и псориазе.

Кроме того, образование перхоти наблюдается при недостатке витаминов А и группы В, а также снижении общего иммунитета и нервном перенапряжении. В заключение Захирова рассказала, что появление перхоти часто связано с несоблюдением диеты, злоупотреблением фастфудом и газированными напитками, бесконтрольным приемом лекарств и нарушением микрофлоры кишечника.

Ранее стилист раскрыл оптимальную частоту мытья головы для каждого типа волос. Так, обладателям длинных волос необходимо прибегать к данной процедуре не чаще двух раз в неделю.