Стилист раскрыл оптимальную частоту мытья головы для каждого типа волос

Стилист Скотт Миллер: обладателям длинных волос необходимо мыть голову два раза в неделю

Стилист Скотт Миллер из Ирландии раскрыл оптимальную частоту мытья головы для каждого типа волос. Соответствующий материал появился на сайте издания The Sun.

Так, специалист рассказал, что обладателям длинных прядей необходимо прибегать к данной процедуре не чаще двух раз в неделю. Вдобавок он отметил, что при этом нужно тщательно промыть голову дважды шампунем и только потом нанести кондиционер.

Что касается окрашенных волос, то их нужно очищать от грязи два или три раза в неделю. По его словам, это поможет сохранить им натуральные масла и предотвратить сухость. В то же время вьющиеся пряди можно мыть один раз в неделю, пояснил эксперт.

Ранее косметолог-трихолог Виктория Ощепкова перечислила россиянам способы сохранить качество волос. В первую очередь специалистка посоветовала сушить волосы феном на программе с прохладной температурой и с использованием термозащиты. Помимо этого, эксперт напомнила о важности употребления необходимых микроэлементов и витаминов, которые улучшают внешний вид шевелюры.